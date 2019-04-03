國家通訊傳播委員會（NCC）前主委詹婷怡。(中央社)

NCC主委請辭 詹婷怡一度否認 藍委：她「被下台」

國家通訊傳播委員會（NCC）因「假新聞」議題遭執政黨砲轟，行政院長蘇貞昌更直接點名NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管」。縱然NCC主委詹婷怡數度對媒體表示，會在崗位上「戰到最後一刻」，2日卻突然請辭。綠委一度擬《立法院院會臨時提案》曝光，由邱志偉提案、十五名綠委連署，將詹免職。

這份《立法院院會臨時提案》表示：「檢視詹婷怡主委任內，常以避免侵害言論自由為理由，掩蓋程序拖延、管制不彰之事實，放任假消息誤導視聽，妨礙公共討論，讓台灣媒體環境惡化至無以復加的境地，社會造成對立加劇，使其他政府機關為了澄清假消息而疲於奔命，虛耗行政能量，民眾怨聲載道，政府的存在旨在解決問題，應勇於任事，不應以冠冕堂皇的理由自命清高、尸位素餐，以維護言論自由之名，行放縱破壞之實。」

內文更批判：「考量詹主委任內對於假消息現象治理無方，疏於監管媒體亂象，其專業性及行政效率均不足以支撐其作為獨立機關首長之正當性，更違背本席及連署立委當初行使同意權時之期待。」

文末則寫道：「行政院蘇院長既於3月17日向媒體表達相同見解，建請行政院蘇院長依據《國家通訊傳播委員會組織法》第六條規定第二款規定：『本會委員有下列情形之一者，得由行政院院長予以免職：二、違法、廢弛職務或其他失職行為。』針對上述之失職行為，將詹婷怡主委予以免職，彰顯責任政治精神。」

本份文件日期為3月19日，也就是蘇貞昌痛批NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管」後的兩日。提案人為民進黨立委邱志偉，連署人則有民進黨立委蘇震清、許智傑、鄭寶清、吳思瑤、施義芳、呂孫綾、劉世芳、楊曜、李麗芬、周春米、陳素月、鍾孔炤、吳琪銘、張宏陸、鍾佳濱等十五人。最後此案未送出。

(中時電子報)