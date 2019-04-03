酒客互毆血流滿臉，美魔女陪同就醫。(陳世宗翻攝)

台中市西屯區青海南街停車場旁，於今天清晨4時發生街頭鬥毆案。警方獲報後立馬啟動快打部隊前往，發現是兩名酒客互毆。其中陳姓男子被打得血流滿面，警消為他包紮止血送醫，一旁的美魔女友全程陪同就醫；另名涉嫌毆人的儲姓男子，警方帶回偵訊，調查雙方爭執鬥毆的原因。

警方指出，當警方抵達現場時，兩名互毆的酒客趴在路旁的電箱上，其中1人血流滿面，警方請救護車到場支援，並由警消為傷者包紮止血後送醫；雙方是熟識酒後疑因故起口角互毆，現場並未發現棍棒等器械。

警方表示，受傷是27歲的陳姓男子，當警方抵達時，一度向警方說要自行就醫包紮，警方為安全起見，還是派員陪同到醫院；並將另名頭部輕傷29歲的儲姓酒客帶回派出所偵訊，再帶去醫院治療眼角流血的傷勢，雙方為何會酒後發生爭執大打出手，正進一步調查中。

警方強調，這起街頭互毆雖只有兩名酒客，警方並未掉以輕心，台中市警局第六警分局長等案發後，全迅速到場指揮調度了解案發經過，並調閱附近監視器釐清相關案發經過，展現警方打擊犯罪及防範未然的高度機動性。

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(中時 )