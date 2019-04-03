公鹿昨日在客場131比121擊敗籃網，拿下本季第58勝，單季勝場數有機會上看60勝。根據美國媒體統計，這是公鹿本季第45場比賽至少贏對手超過10分以上，NBA史上第8次，過去7次寫下紀錄的球隊最終都能奪冠，公鹿這次能延續這個紀錄嗎？或是成為第一個失敗案例？
第一個創下此紀錄的是1971-72球季的湖人，當時他們單季有50場比賽贏了對手超過10分；排名第二是勇士在2016-17球季的48場；公鹿在1970-71球季也曾有過47場的紀錄；「籃球之神」喬丹在1995-96球季率領公牛創下46場紀錄。
2014-15球季的勇士、2007-08球季的塞爾提克、1996-97球季的公牛都有過45場比賽的紀錄，以上7支球隊都在該季奪得總冠軍，如今公鹿在本季還剩下4場例行賽的情況下就跨過這道門檻，甚至有機會成為這項紀錄榜的第二名，不過，最終考驗仍在季後賽，他們必須先過塞爾提克與暴龍這兩道關卡，才能在總冠軍系列賽對決勇士、火箭等西區強權，想要奪冠的難度相當高。
(中時電子報)
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