蒸汽火車的復駛，一直是最近鐵道迷所衷心期盼的一個願望。而在今年屏東台灣燈會時，日本東武鐵道「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」中，也讓來台鐵仲夏寶島號蒸汽火車亮相，吸引了不少蒸汽火車迷駐足觀賞。也因為蒸汽火車的大受好評，於是雙方開始思考如何能讓更多人體驗蒸汽火車所帶來的舊日情懷。

爾後在台灣燈會結束後，雙方共同敲定將燈座移至南港車站，除了因為它有三鐵共構的便利性外，南港車站在東區城市發展中，也是重要的交通樞紐之一。雙方選於4月2日於南港車站共同發表大樹號燈座展覽。同時為了呼應東武鐵道大樹號燈座的展覽，及推廣台鐵夏季加開的「仲夏寶島號蒸汽火車」，展區同時設置了雙鐵蒸汽火車的裝置意象，各種可愛豐富的鐵道背板與地貼讓不少人直呼超療癒。另外為了配合特殊節慶，也開放小火車模型行駛日。4月4日（兒童節）、6月9日（鐵道節）、11月1日（東武鐵道122周年慶）、12月21-22日（聖誕節前）、12月31日（跨年），民眾只要於上列日期參訪，就能親身體驗小火車模型。另外展區顧4月2日至6月15日，還另外設置「台童塗色彩繪區」，除了作畫之外，東武集團同時辦理徵圖活動，獲選前5名作品可獲得「東武日光4日周遊券雙人套票一組」，並規劃於7月1日至8月31日將作品展出在日本東武鐵道沿線車站。

(中時 )