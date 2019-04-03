國民黨2020總統大選黨內初選終於要有結果了嗎？黨主席吳敦義今早赴桃園謁陵，對於媒體詢問，何時與高雄市長韓國瑜會面？吳敦義稱，韓國瑜5日將與他會面，討論參選意願。韓7日和8日也分別會與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平會面，共同探討黨內初選人選問題。

國民黨徵召啟動！韓國瑜5日北上見吳敦義

對於即將而來的大選，國民黨是否徵召目前人氣高漲的高雄市長韓國瑜？吳敦義表示預計在5日下午3時半，請韓國瑜到台北來進行會談，徵詢他是否有意願接受黨內徵召選總統，至於是否已想好如何說服韓？吳敦義表示自己「腦筋還要多動一點，看怎麼講比較合適。」

不過吳敦義也表示並不擔心被韓國瑜拒絕，也不擔心任何事，目前的狀態只要是為國家、為黨、為高雄、為全國服務的事情，他能夠將心比心，也認為大家會了解國民黨在2020年無論在立委、總統與副總統選舉，都希望透過遴選、徵召或是歡迎優秀有能力且最有機會當選的人前來參與。

被問到只要韓國瑜有意願、朱立倫也說直接徵召的話，是否最有共識的就是直接徵召韓國瑜？吳敦義則回應表示，並不會有所謂直接或不直接，因為徵召有不同的形式，黨內會選擇對所有參與初選的人最公平的方式來進行。

目前除了韓國瑜，國民黨內也陸續會徵詢前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋意見。而外傳郭台銘有意出來競選，立法委員陳學聖表示不太可能，若當選總統「很多地方都不能去」，過去郭台銘可進入白宮，若是成了總統只能過境夏威夷，「那他的事業怎麼辦？」

(中時電子報)