總統府攝影專業組得獎作品引發網友議論。(翻攝總統府建築百年展網站)

今年適逢總統府建築落成百年，為此總統府舉辦「100/100 總統府不一樣攝影創作比賽」，近日得獎名單出爐，網友看了專業組首獎卻議論紛紛，優選作品甚至出現超浮誇PS效果，專業級網友看照片簡直快崩潰，驚訝問「一般組和專業組放反了？」

總統府委託台灣攝影博物館文化學會，舉辦「100/100 總統府不一樣攝影創作比賽」，拍攝題材不限日期、年代、創作形式和拍攝設備，舉凡與總統府相關的人、事、物等題材內容皆可，分為「專業組」及「一般組」，第1名獎金分別為15萬元及6萬元，總獎額達43萬元。

總統府攝影一般組得獎作品。(翻攝總統府建築百年展網站)

近日得獎結果出爐，專業組第一名作品名為「持攝影機的人」，一名攝影師網友在PTT發文問「有沒有總統府攝影比賽第一名的八卦？」，原PO似乎對專業組第一名頗有微詞，他指出，身為攝影師，雖然沒有參加這個比賽，也認同攝影如同藝術，不應該侷限創作的可能性，「但我覺得第一名的作品放在裡面， 真的對其他攝影師很不公平。」

另外原PO也發現，專業組優選作品，竟然出現PS後製的憲兵排排站，到處亂入的情景，原PO認為，攝影比賽的後製應該不包含P圖，「更何況這種五毛P圖居然是優選。我無法想像我們到總統府看到這種攝影展。」，另外對比一般組的作品，原PO揶揄地說一般組作品完成度超強，主辦單位是否把一般組和專業組放反了？

網友見照片後勁超強，打趣留言「專業程度跟蔡政府一樣」、「P成這樣也入選」、「人家說不定有黨證 你先說你有嗎？」、「憲兵越多加越多分懂嗎？」、「P圖根本違反攝影了 快門按下那剎那作品就完成了」、「衛兵圖頗有安迪沃荷再進化的大將之風」。也有網友認為一般組攝影水準遠超專業組「一般組第三名很強 概念蠻新的啊」、「一般組比專業組強很多...專業組第一是不是dpp酬庸啊？」、「一般組的全部都漂亮」。

(中時電子報)