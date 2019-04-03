受高人指點！ 貴婦奈奈「難民申請」藏玄機

網紅貴婦奈奈一家吸金10億元潛逃加拿大，檢調追查腳步沒停，查出貴婦奈奈一家逃亡前，大手筆買下北市內湖重劃區5間豪宅，估計市值超過4億元，懷疑他們以此藏金，其中一間已被法院查扣。

本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈，和丈夫黃博健、公公黃立雄創立的醫美診所「杏立博全」去年11月惡性倒閉，3人涉嫌詐欺10億元潛逃。貴婦奈奈和丈夫在11月30日搭機赴美，而她的公公、名醫黃立雄，早在同月13日就前往加拿大。北檢依詐欺等罪對3人發布通緝，時效至2043年止，調查局也將3人列為「外逃通緝要犯」。

除追查3人行蹤，檢調也持續追金流。據《鏡週刊》報導，檢調查出貴婦奈奈一家人除了匯款海外，還有許多資金用來置產，光是在北市內湖五期重劃區就買了5間豪宅，估計總價超過4億元，分別登記在貴婦奈奈、她擔任董事長的端健生技有限公司、老公黃博健、小姑黃千芳及小叔黃博鴻名下。

其中3戶豪宅是知名新建案「青川富御」，每戶93坪，每坪開價超過90萬元；另2戶是對門豪宅「琉森花園」，權狀58坪，每坪現開價70萬元。

(中時電子報)