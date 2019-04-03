清明連假何處去？來北海岸走走吧！這有台灣本島極北點的富貴角燈塔、老梅綠石槽！在富基漁港旁的富基魚產品銷售中心除可買生鮮魚貨外，也能當場請攤內店家現場代客料理後立即飽餐一頓。清明假期，富基魚市舉辦了促銷活動，4/4～4/5兒童節起連續兩天若攜帶小朋友來此消費，並進行臉書按讚打卡的話，立即可免費獲得一套精美文具組。
新北市政府農業局表示，除了4/4～4/5的兒童節文具贈送活動外，4/6～4/7週六、日兩天，富基魚市還舉辦了滿額抽抽樂活動，只要在生鮮水攤區單筆消費滿額並於隔壁餐廳區代客料理的話，即可參加龍蝦及石斑魚的抽獎活動，幸運的話，還能吃到免費的龍蝦或石斑魚！
目前富基魚市正當季的海產除了有三點蟹、花蟹、花枝外，還有各式各樣的鮮魚，每一種都很受到遊客歡迎，因此只要每逢週末假日，都會吸引大批人潮來富基購買享用。因此趁著這次的四天連假，如果想吃好吃的海鮮的話，那就更不能錯過了哦！
此外，富基漁港周邊還有步道通往台灣本島極北點的富貴角燈塔，附近也有很多能讓人舒緩身心、大飽眼福的觀光景點，如老梅綠石槽、石門洞、白沙灣、石門婚紗廣場等處，大啖美食後還可沿著北海岸一路暢玩，享受北海岸好風光。
(中時電子報)
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