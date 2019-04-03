高雄市長韓國瑜先前出訪星馬，與新加坡2家超市業者簽下1億元農產品訂單，其中當地最大連鎖超市FairPrice還特別設置「高雄首選」品牌蔬果專區，販售高雄蜜棗等水果。未料，有網友問及「韓國瑜拚命賣水果的意義在？」該文章引發許多討論，其中有網友則直言「水果給誰賣都可以，就是不可以給韓國瑜賣？」

韓國瑜上任後努力拚經濟，日前出訪港澳深廈，帶著52億農漁訂單回到高雄。不僅如此，上海曾泰股權投資基金公司跨海採購高雄的農漁產品，2日在高雄巿議會由韓國瑜見證，與台灣盛發生鮮農產品有限公司以及高雄市農會及高雄區漁會簽下1年10億新台幣的採購合約。韓說上海曾泰公司採購高雄的農產品已經運出42貨櫃，現在正是芭樂量產的時候，對農民來說是及時雨。

網友masi在PTT發文指出，他其實搞不太懂，韓上任才多久，出國這麼多次，「到底是想當高雄市市長，還是想當總統在到處面試」。他說當年無論是馬英九或吳志揚等，一上任就開始規劃城市的願景，馬英九一上任就開始蓋運動中心，開始智慧公車，吳志揚也端出航空城的規劃。「重點是城市的規劃，願景是什麼！不是整天出國到處面試，韓市長，你對高雄的想法是什麼？」

對此，有網友則表示，當初韓說要當招商小組長,帶頭出去搶訂單時，綠色陣營的計算機為什麼沒有拿出來算?說高雄的農業根本不重要，為什麼陳其邁要拿香對拜說他也要當招商小組長？他說既然選前大家都支持，為什麼選後就說韓賣水果不對？綠營是不是犯賤？還是水果給誰賣都可以，就是不可以給韓國瑜賣？

網友則紛紛表示「綠色就是這麼賤啊」、「民進黨不意外啦！打不過就學學不過就罵」、「不抹黑就不會選」、「招商成功就說收割啊」、「民進黨支持者邏輯，只能規劃城市願景，不能賣水果」、「他又沒有只賣水果而已」、「他選前的政見之一，先搞好蛋白區」。

(中時電子報)