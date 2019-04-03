美暫停交付土耳其F-35戰機準備程序

美國已決定，暫停有關交付土耳其F-35戰機的一切活動，甚至可能縮減土國參與製造。

《動力》（The Drive）網2日指出，這雖是一大新進展，但幾乎可以確定的，就是華府將進一步將安卡拉推向莫斯科，並可能為俄羅斯製造它亟需出口蘇（Su）-57戰機的機會。

五角大廈代理發言人桑默思（Charles Summers Jr.）說，美國的態度一直都很明確，那就是不能接受土耳其採購俄製S-400飛彈防空系統。他表示，除非安卡拉放棄S-400，否則美國將暫停一切交付相關行動。桑默思同時指出，要是土耳其採購S-400，將危及繼續參與F-35的製造專案。

就某些方面來說，土耳其總統艾爾多安（Recep Erdogan）堅持採購俄製S-400防空系統所展現的，是他擺脫了華府的影響。自從2016年夏天反艾爾多安的軍事政變失敗後，這發展就日益明顯。至今土耳其政府內的艾爾多安支持者仍指控，美國是幕後推手，但卻缺乏確切的證據。

無論如何，對克宮來說，美國中止土耳其參與F-35製造專案，時機真是再好不過了。如今在印度抽腿，不參與蘇-57專案後，莫斯科正迫不及待，想要為這款戰機尋找新出口夥伴。

自2014年俄羅斯侵略烏克蘭，併吞克里米亞半島後，便受到國際嚴厲制裁，而俄羅斯的軍費也日益枯竭，負擔不起量產蘇-57所需的資金。如果莫斯科想要量產這款戰機，就需要對外尋求資金來源。

而土耳其要買100架美製F-35戰機，是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）數一數二的大客戶。如果俄羅斯能為蘇-57搶單成功，將為這岌岌可危的戰機專案注入可觀的活水，並讓俄羅斯擁有足夠的軍費，得以採購更多蘇-57戰機，而不是目前寥寥可數的12架。此外，要是有了土耳其的資金挹注，俄軍將能加速研發蘇-57專用的彈藥。

分析認為，俄羅斯可能會針對F-35留下的空白，提供廣泛的工業補償，甚至更多，而直接技術轉移也是其中一個可能。由於土耳其正致力研發自製的5代戰機TF-X，最快可能也要到2030年代初才會交付，因此莫斯科若這麼做，對安卡拉來說，將極具吸引力。

(中時電子報)