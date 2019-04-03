(11：53更新)台灣地區今天發生有感地震，上午9點52分臺東縣延平鄉發生規模5.6的地震，地震深度10公里，儘管各地最大震度1至4級，但由於搖很大又很久，讓民眾驚恐不已。中央氣象局表示，這次地震是板塊長期擠壓造成的，為1973年後首度發生規模5以上的地震。

地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震震央在台東及高雄之間，由於地質堅硬，當板塊擠壓，內陸慢慢累積到一定能量就會釋放，從歷史記錄來看，1973年曾在同一震央發生規模5以上。

台東延平首見規模5地震 2周內恐有4級以上餘震

他強調，因地質堅硬，又屬於淺層地震，所以傳遞範圍較廣，地震衰減速度較慢，過去通常每隔兩年左右就會發生一次規模5以下的地震。

至於是否還有餘震，陳國昌說，若短時間內沒有發生餘震，代表能量完全釋放，若有餘震發生，規模通常不會超過5，但仍不排除兩周內再發生規模4以上的餘震。這次高屏因為接近震央區，就在震央邊緣，所以震度較高。

這次地震全台有感，而且時間持續10秒以上，許多網友紛紛表示，「感覺不止3級，左右鄰居都往外跑了」、「台南超有感，坐著都感到晃動很大」、「高雄感覺被推了一下」、「台北左右搖，頭還在暈」。

今各地最大震度：高雄市、屏東縣、嘉義縣4級，台東縣、台南市、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、台中市3級，彰化縣、澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市、台北市都是2級，桃園市、新竹市、基隆市1級。

(中時電子報)