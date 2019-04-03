台北地檢署偵辦陸生周泓旭共諜案，認定周接受大陸國台辦指示，以資助方式吸收新黨青年軍成員王炳忠等人，協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，在台發展組織，併案遭退回處理後，今天依違反國安法發展組織罪嫌追加起訴周泓旭，併案北院審理。

周泓旭另被控吸收外交部官員未遂，被判刑1年2月確定，因其羈押期限已折抵刑期，不必入監服刑，但北檢已對他限制出境，要求他每天報到。

起訴指出，王炳忠自2014年12月起涉收受國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室2名官員崔趙輝、趙超資助，受周泓旭指揮下在台建立「星火祕密小組」及「星火T計畫」，吸收軍方及青年發展組織。

王炳忠3人及周泓旭各有代號，王炳忠為1號負責燎原新聞網，林明正為2號負責新中華兒女學會、侯漢廷3號負責台大中華復興社，周為4號負責彙整任務分工，1至3號各有不同任務，須單獨各向4號周男回報進度。

「星火祕密小組」及「星火T計畫」是不同組織，前者以王炳忠及周泓旭4人為核心，以吸收軍事人員為「關鍵朋友」， 給予定期獎金。另後者則對軍方人員進行心戰思想，掌握軍方人脈資源。

其中，林明正自2015年至去年提供彭、蘇、羅、丁、王5名現退役軍方友人的年籍資料及合照，另侯漢廷擔任「燎原新聞網」編審，自2015年至去年提供邱姓4名現退役軍人資料及文件給周，9人官階最高為上校，軍種包括飛官、雷達官、油料庫補給軍官，被周列為發展組織成果。北檢去年6月先起訴王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，全案由北院審理中。

(中時 )