這是金門海域最近3年來，第2起中華白海豚死亡發現紀錄。（金門岸巡隊提供）

金門狗嶼灣海域昨（2）日下午發現1隻死亡的瀕絕保育類鯨豚「中華白海豚」（又稱印度太平洋駝背豚），在中華鯨豚協會人員採樣送驗，進一步釐清死因後就地掩埋，未來將製作骨骼標本做為學術研究之用。

這也是金門繼2016年8月30日在狗嶼灣大地村一帶，發現死亡的中華白海豚之後，再次有這種瀕絕保育類海洋生物陳屍灘岸的紀錄，引起保育團體的關注。

昨天下午4時許，金門岸巡隊復國墩安檢所幹員執行守望勤務時，在金沙鎮E54據點岸際沙灘，也就是狗嶼灣一帶海域發現這隻死亡鯨豚，隨即通報海巡署第12巡防區勤務管制中心轉報中華鯨豚搶救協會、金門縣政府農林科及動植物金門檢疫站前往處理。

縣府農林科長鐘立偉比對圖鑑，確認為瀕絕保育類鯨豚-「中華白海豚」（又稱印度太平洋駝背豚），體長約260公分、高約20分公、寬約23公分、整體外觀大致良好，死亡原因不明。

岸巡指出，中華白海豚在台灣西部海域可發現蹤跡，但目前數量已大幅銳減，被列入保育紅皮書中的極危物種。牠們成長需花費10年時間，才有生育下一代的能力，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1隻海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚，珍稀程度由此可見。

採樣釐清鯨豚死因。（金門岸巡隊提供）

昨天下午4時許，金門岸巡隊在狗嶼灣一帶海域發現死亡鯨豚。（金門岸巡隊提供）

(中時 )