喀擦！攝影迷聚在動物園，究竟是在拍哪個大明星？安徒生童話裡的「醜小鴨」現身台北市立動物園？3隻灰色的黑頸天鵝寶寶，不時擠在爸媽的背上坐「天鵝船」，也會像坐溜滑梯一般、輕鬆滑入水中，完全不需要長鏡頭，你就有機會典藏牠們萌噠噠的生活照。

黑頸天鵝爸爸媽媽。（台北市立動物園提供）

鳥園水禽區的黑頸天鵝，連續3年都有產蛋記錄，以往由機器代孵模式下，會在破殼前將蛋還給親鳥接續照顧，確保天鵝寶寶孵出後第一眼看到的是親生爸媽。今年首度從求偶、築巢、產蛋、孵蛋、育雛，所有的過程都由親鳥自行包辦，鳥爸爸（配帶「綠」色腳環）和鳥媽媽（配帶「橘」色腳環）都表現得非常稱職，即使面對每天照護牠們的保育員來添加食物時，一樣會毫不留情地伸長脖子或拍翅驅趕。

黑頸天鵝原本領域性就很強，育雛期間更是誰都不能靠近，為了減少干擾，鳥園今年特別架設一台自動縮時照相機，進行影像蒐集。雖然公鳥和母鳥外觀相似，但從影像中個體配帶的腳環研判，鳥爸爸也同樣盡責地參與了孵蛋跟育雛的工作。

以往由機器代孵模式下，會在破殼前將蛋還給親鳥接續照顧，確保天鵝寶寶孵出後第一眼看到的是親生爸媽。（台北市立動物園提供）

黑頸天鵝原產於南美洲，是天鵝屬中體型最小的成員，白色身體、黑色頭頸部，藍灰色的喙後有紅色肉瘤，眼睛後面有一條白色條紋向後延伸，腿是粉紅色；小天鵝全身灰色羽毛，短短的脖子，黑色的腳，看起來就像鴨子，外型和顏色跟親鳥完全不同，隨著成長羽毛顏色也會不斷的變化。

黑頸天鵝原產於南美洲，是天鵝屬中體型最小的成員。（台北市立動物園提供）

許多懂得「呷好道相報」的遊客，早已互相提醒揪團，就是不想錯過黑頸天額寶寶超萌的時期。而目前動物園最夯的攝影地點就是鳥園，每天都有攝影愛好者耐心地守候在池邊，不論是天鵝寶寶乘坐「天鵝船」，或是天鵝寶寶從爸媽背上像溜滑梯一樣滑入水中，只要聽到「喀擦喀擦喀擦」的快門聲，就知道黑頸天鵝寶寶們又萌翻遊客心情了。

但也由於「鵝粉」眾多，動物園特別提醒大家，還是要儘量避免動作或聲音過大，驚嚇到黑頸天鵝家族，或是卡位太久、擋到後方遊客們觀察黑頸天鵝的機會。

黑頸天鵝家族現在都成網美了。（台北市立動物園提供）

萌寶寶坐天鵝船-動物園攝影熱點。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)