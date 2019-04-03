杜蘭特是勇士的當家球星，一舉一動都備受關注，近來因為出手次數減少而遭到質疑與批評，杜蘭特今天表示，並沒有刻意減少出手次數，而是適時的調整比賽節奏和打法。

勇士最近6場比賽4勝2敗，杜蘭特在其中3場比賽出手次數低於10次，不過，勇士在這3場比賽都拿下最後勝利。

杜蘭特說，「我不會在比賽前就做出任何決定，完全取決於當下情況，如果第一節只出手1次，那也是場上的狀況才導致我會這樣做，假如半場送出7次助攻，也是因為對方防守的策略，所以我會透過各種方式來自我調整。」

(中時電子報)