韓國瑜臉書。

高雄市長韓國瑜上任後，努力為高雄拚經濟找通路，但仍有不少民進黨團、市議員見不得他與中國大陸有經貿往來，猛轟韓賣台，韓國瑜昨晚發文表示，上任以來「這段時間，讓我感觸最深的一句話，就是上次參拜南普陀寺時看到的：『勿忘世上苦人多』，我們存在的意義，是為了讓台灣的苦人少一點、讓台灣人民過上少吃點苦的好日子」。

韓國瑜昨晚在臉書表示，「這段時間，讓我感觸最深的一句話，就是上次參拜南普陀寺時看到的：『勿忘世上苦人多』」。

他表示，近年來台灣經濟停滯、國事蜩螗，M型社會拉鋸日益嚴重，各行各業、尤其是底層人民的生活越來越辛苦、越來越焦慮，而檯面上許多政治人物的言行舉止，似乎完全沒有體會到這樣的辛苦與焦慮，他們太習慣了養尊處優或高官厚祿；他們也忘記了溫飽生活其實是每一個人不可侵犯的神聖追求。

所以，做為一個台灣的政治人物，當我們領著納稅人的血汗錢，在推行每一個政見、喊出每一句口號之前，最需要告訴自己的一句話就是：「勿忘世上苦人多」，我們不是在為政黨工作、不是在為派系工作、更不是在為任何一種意識型態工作，我們存在的意義，是為了讓台灣的苦人少一點、讓台灣人民過上少吃點苦的好日子。

對於台灣現階段而言，所謂的好日子，就是「台灣安全、人民有錢」，任何危及這兩句話的政策與言論，無論誰用多麼高尚動人的情操與詞語去包裝，都是廉價且不負責任的。

「勿忘世上苦人多」，我希望所有從政的人都能時時互相提醒，因為唯有台灣政壇參透了這句偈語，台灣人民才有機會享受到真正值得我們捍衛的民主與進步。

(中時電子報)