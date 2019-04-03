台中市政府為推行綠色交通、減少廢氣排放，持續鼓勵購置電動車。交通局長葉昭甫3日表示，即日起凡車牌上有註記「電動車」之汽機車，即是監理單位認證的電動車，為便利民眾，不用再向交通局申辦電動車證；即享有免費停放市有收費車格的優惠，歡迎多加利用。

葉昭甫說，因106年12月31日之前的舊式電動機車車牌，車牌上未註記「電動車」，收費開單員無法從車體外觀辨識是否為電動機車；該局提醒車主仍須在車牌張貼交通局核發的電動車證才能免費停車，請舊式車牌的電動機車車主多加留意。

葉昭甫指出，台中市電動車輛以機車成長最快速，據交通部統計資料顯示，107年1月設籍台中市的電動機車數約12,851輛，108年2月即增至25,165輛，僅約1年就成長約1倍，研判未來增加的速度可能再加快。

葉昭甫強調，台中市公有停車場收費自治條例規定，行車執照登記為電能的汽機車，並貼有交通局核發的停車證，停在台中市收費車格可免收停車費。

基於電動機車成長快速，加上監理單位從去年1月1日之後所發的新式電動機車車牌都有註記「電動車」字樣，為簡政便民，今年3月1日起，凡車牌上有註記「電動車」者，即是監理單位認證的電動車，免再向交通局申辦電動車證，即享有免費停車優惠。

(中時 )