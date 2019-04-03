台北市議員王世堅上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.04.02新聞深喉嚨 "禽獸說"暗諷韓 陳明通淪頭號"豬隊友" 幫對手找子彈？

高雄市長韓國瑜日前市政質詢，民進黨高雄市議會黨團群起上演「送龍袍」戲碼。台北市議員王世堅堪稱「送龍袍」始祖，曾與台北市長柯文哲交手一戰成名，被奉為經典橋段。對於綠議員們的行為，王表示這是讓韓有更多機會，昭告天下自己不接受一國兩制，就像「一家人睡前互訴愛意」，是非常正面的！

王世堅上節目《新聞深喉嚨》，被問到對高市綠黨團送韓國瑜龍袍的看法，王憶起自己當初送柯文哲的狀況，表示：「我當初會送柯文哲龍袍，其實是因為柯文哲，他自稱他是真命天子。而且他一向思想裡面，就是崇拜雍正、毛澤東那種很威權專制的，所以我送他龍袍，我是給柯文哲一種心理治療。

並詫異直呼：「很奇怪！過去我送柯文哲很多東西，他大概當天就返還回來，只有那個龍袍我送他，他收走了，他過三天才還我！我在想他真的可能，那兩、三天晚上睡覺穿著！像他最近在說他都睡不著，要吃安眠藥才睡，我就說，你再來把這一套龍袍拿去，穿著龍袍睡，保證一夜好眠、一覺到天亮，就不必吃安眠藥了！」

王世堅更進一步指出：「不過我那一套龍袍，其實我是全套的。高雄市議員沒跟我借，我那一套不但龍袍，而且還有龍帽，連辮子都綁好了！」

言歸正傳，王世堅語重心長道：「我覺得昨天這樣的質詢，在我看其實很好，這是一種溝通。你看！讓韓國瑜有再一次的機會昭告天下，他還摸著心臟這邊說，他絕對不接受一國兩制！所以這很好！這很好！」

不僅如此，王更表示：「我們既然是一家人，你看在睡前對不對，爸爸、媽媽都會問『你愛不愛爸爸、媽媽？』那小孩子我們一樣說『我愛爸爸、我愛媽媽！』這一定的嘛！」王以此喻彼，認為綠議員們送韓龍袍的行為，就像是一家人間「睡前互訴愛意」。認為不能因為已知韓國瑜不接受一國兩制，就像已知爸爸、媽媽、小孩彼此相愛，就可以省去這一套不說，大喊：「所以其實這非常的正面，非常的正面！」至於綠議員們的語氣似乎不是這樣，也是為了要演得像一點，好做球給韓。

(中時電子報)