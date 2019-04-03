勝利夜店金主「林太太」 周刊起底是賭國大亨妻

南韓天團BIGBANG前成員勝利捲入性招待、賄賂警員、性愛影片群組等醜聞，肇因全始於他所開設的夜店「Burning Sun」，而此案不僅波及他的星友們，連夜店金主都遭牽連，其中一名合夥人「台灣林太」身家也被起底，今又被週刊爆料，這位林太其實是于太，傳是台中賭國大亨于國柱的太太。

因勝利案被挖出的「台灣林太」，原被爆是內閣高官之妻，後又被時尚圈爆料她是買名牌只付現的「超級VIP」，而今《鏡週刊》報導，傳她其實是于太非林太，是賭國大亨之妻，但身家不凡、出手大方的她，為人相當海派爽朗，連對待服務她的工作人員都很親切，有被尊稱為「姐」的風範與氣度，而于太曾登上時尚雜誌專訪，但勝利案爆發、她遭起底後，該文也離奇下架，足見「于太」勢力、能力不俗。

而原本只是時尚圈都市傳說的于太，據悉已遭韓國警方調查，涉及洗錢，手法是在夜店消費較低金額但開較高的收據，差額再匯回人頭帳戶，揪出兩名負責人、7本假存摺作案，光其中一本就被查出洗錢約120萬台幣。

而「于太」不寂寞，如她這樣靠億萬身家縱橫於演藝圈追星的超級貴婦，其實在台灣還有同類人，有幕後人士爆料，某貴婦也迷韓國偶像，會砸錢主辦韓星的粉絲見面會，私下則準備沉甸甸的金鍊，親自為喜歡的偶像戴上，之前也曾有名嘴爆料過台灣貴婦圈的荒淫玩法，讓人嘆為觀止。

(中時電子報)