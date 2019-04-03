國道15地雷路段。（高公局提供）

清明連假國道管制措施。（高公局提供）

清明4天連假明登場，高公局表示，今天下午4 時就會出現首波南下返鄉車潮，明連假首日國道將出現大量南下車潮，雙向交通流量是平常1.4倍，為繼春節過後最塞的連假。高公局更公布連假4天國道15條地雷路段，行車時間是平常3倍到7倍。逢假日即塞車的國5於連假最後一天會塞到深夜。

高公局表示，清明4天連假國道車潮以返鄉掃墓及全家出遊為主，最大量將出現在連假首日，預估國道交通量124百萬車公里，為平常1.4倍，其中南下交通量為平常1.7倍，北上最大量將在4月6日、連假第3天出現，交通量為平常1.5倍。

高公局除在國1、國3及國5實施高承載管制、匝道封閉、單一費率、連假前3天0至5時全國道暫停收費、連假最後一天為0至10全國道暫停收費等措施外，更公布連假期間15條易壅塞路段，如下:

＊4日及5日南下最塞路段為國1楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統，國3三鶯到關西、烏日到霧峰、竹南到大甲，國5的南港到坪林等，行車時間是平常的3至5倍。

＊6日及7日北上最塞路段為國1西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北，國3的關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，國5的頭城到坪林以及國6西向舊正到霧峰系統，行車時間是平常的3至7倍，其中國5北上將會塞到深夜10時以後。

高公局表示，清明連假第1天及第2天民眾若要南下，最好下午過後再出發；連假第3天及第4天若要北上，最好上午就出發，特別是第4天上午免收費時段延長到10時，民眾可趁10時前上國道，除可省荷包，還可避開壅塞車潮。

清明連假首日國道南下易壅塞路段。（圖/高公路官網）

清明連假首日國道南下中部易壅塞路段。（圖/高公局官網）

(中時電子報)