「怪力男」哈波（Bryce Harper）去年底拒絕國民續約，上月以13年3.3億美元的創紀錄合約投奔費城人，今日首次以對手的身分重返老東家球場，不意外地遭到國民球迷狂噓，甚至還有球迷穿上寫著「叛徒」的衣服坐在第一排。

雖然華盛頓的天氣低溫惡劣，不過還是抵擋不住國民球迷想噓哈波的心，在公布先發名單念到哈波是費城人先發第三棒右外野手時，國民在大螢幕上播放哈波曾在國民貢獻七個球季的致敬影片，但球迷們還是不領情，噓聲充斥整個球場。

當哈波走進打擊準備區時，球迷噓他；當哈波站在打擊區時，球迷更用力地噓他；當哈波從球員休息室小跑到右外野守備區時，更可以看球迷穿著拼出「T-R-A-I-T-O-R」（叛徒）的衣服就坐在第一排。而只有當哈波在對決前隊友薛爾瑟（Max Scherzer）遭到三振時，球迷才會歡聲雷動的歡呼。

國民球迷將原本哈波的球衣，改寫成國民王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）。（路透）

但其實哈波對於國民球迷的噓聲早有心理準備，他說：「對我來說被噓是運動的一部分，不管我到哪裡，只要我是客隊球員就一定會被噓，這只是比賽的一部分。」

而在踏進國民主場的前夕，哈波也在IG感性發文了一篇長文，提及他永遠記得在國民的第一次打擊、第一支全壘打，和享受第一次歡呼，他想念國民的一切，但華盛頓讓他感覺是自己的家，不過國民還是在他心中占有特殊的位置。

哈波最後說：「今晚當我在場上肯定會聽到一些噓聲，但我會永遠記得那些仍在我身邊的歡呼聲跟尖叫聲，因為我開始了我的新篇章，DC，謝謝你。」

在 Instagram 查看這則貼文 Bryce Harper（@bryceharper3）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 2 日 上午 7:05 張貼

(中時電子報)