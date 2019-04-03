小勒在完成眼兒重建後，變美麗也更有自信，即將返國。（馮惠宜攝）

小勒八個月前來台就醫與八個月後經兩階段手術後比照。（馮惠宜翻攝）

眼部手術後，小勒右眼視力逐漸恢復。（馮惠宜翻攝）

真是最讚兒童節禮物，緬甸患有「眼耳脊椎發育異常徵候群(Goldenhar syndrome)」的11歲女童小勒，去年8月來台就醫，歷經7個月、兩階段手術治療，讓患有「眼耳脊椎發育異常徵候群(Goldenhar syndrome)」的她改善原本模糊視力以外更重建美麗右耳，小勒返國前開心接受眾人祝福，更用中文道謝「謝謝台灣」、「謝謝大家」。

小勒跨海求醫之路受到多方協助，起初由台灣基督教國際全人關懷使命協會尋求台灣醫療救治，經中華民國對外貿易發展協會與中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心齊力合作，並獲得寶成國際集團捐助700t萬醫療善款，才促成此樁美事。趕在兒童節前夕，中國醫藥大學附設醫院盛大邀請各單一起出席記者會，給予小勒最大祝福與鼓勵，也共同見證愛的醫療奇蹟。

為了醫治小勒，中國附醫國際醫療中心院長陳宏基組成跨專科(眼科、牙科、耳鼻喉科、神經外科、整形外科等)醫療團隊，展開三階段治療計畫。第一階段眼科手術由兒童眼科主任林慧茹負責，手術治療小勒原本視力模糊、散光與斜視，視力度數由0.1進步到0.7；散光度數從750降到500，也一併改善斜視症狀。

第二階段由陳宏基接手，取小勒自身肋骨，經數次手術，重建整形右耳耳廓，重現美麗耳朵。第三階段手術，預計兩年半後交由牙醫部主任陳遠謙進行右下頷骨與咬合矯正手術以重建右臉。而小勒今年10月也會回診。

小勒母親表示，在台灣的醫療與生活期間感受到滿滿的愛，過程中歡笑與淚水交織，成為母女倆生命中最大感動，「謝謝台灣！」。

中國附醫楊麗慧副院長感性說，小勒勇敢挺過手術、復健種種煎熬，要為小勒母女愛的力量比個讚！外貿協會葉明水秘書長表示，寶成展現大愛，實屬台商典範；貿協也將積極把台灣醫療暖實力與醫療產業向全球行銷。

台緬協會和緬甸駐台代表Dr. Myo Thet會持續服務並深化台灣和緬甸的經貿發展、國際醫療、文化交流的工作。外交部中部辦事處處長宋子正表示，國際慈善醫療讓台灣在國際社會充分展現堅強的軟實力，也提昇台灣國際能見度與形象。

(中時 )