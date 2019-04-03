短短30秒影片中，黑狗2度被踹飛到空中，虐狗行徑令人髮指。（張亦惠翻攝）

台灣動物緊急救援小組3日凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，嘉義朴子疑似有一名稻田主人為了驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，30秒內影片中的黑狗至少有兩次被踹飛到空中再落下，目前台灣動物緊急救援小組與嘉義縣家畜疾病防治所動保課都正在追查虐狗人的身份。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，據初步了解，這段影片拍攝地點在嘉義縣朴子地區，是當地學生路過時無意間拍下，目前正透過管道聯絡拍攝者，希望了解影片中更多細節，並找到這名踹狗惡徒。

影片的註解寫著，「小小生命竟被你這樣傷害，不停地用腳踹，狠狠地往死裡踹，甚至踹到狗飛起來！若你不喜歡牠們，可以驅趕沒有關係，但你今天用這種方式對待流浪動物就是不對。流浪根本不是牠們願意的，如果可以選擇，誰會願意流浪？」

嘉義縣家畜所動保課已出動相關人員調查，若找到當事者，將依違反《動物保護法》開罰，台灣動物緊急救援小組提醒，違反《動物保護法》若造成貓狗重傷或死亡，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金，呼籲大家不愛牠也不要傷害牠。

(中時 )