高巿議員遭留言恐嚇 檢警：全力偵辦 10:392019/04/03 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨多位議員遭到留言恐嚇，3日在巿議會要求警方限期破案。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「合理質詢、拒絕恐嚇霸凌」高雄市議會民進黨團3日針對多位巿議員因為質詢高雄巿長韓國瑜，臉書即遭人留言恐嚇，甚至有「殺你全家」、「畜生」等字眼，要求警方1星期破案，警察局長李永癸表示，會在最短時間偵破。 巿警局長李永癸3日表示，對於鄭孟洳等議員發生的事，巿長非常重視，2日不僅嚴厲譴責，也要求成立專案小組，現已由科偵隊針對網路案件全力偵辦，並報請地檢署指揮，對於1周限期破案，他強調會在最短的時間偵破。 (中時 ) #恐嚇 #議員 #針對 #破案 #巿長 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠議員送龍袍給韓國瑜 網嘲諷：世堅用過的梗 11:492019/04/01 政治 委購比特幣挖礦機台拿錢不交貨 兄弟烙人強押施暴恐嚇 12:292019/04/01 政治 前市議員陳志謀收賄被抓包 急丟窗外重判20年 18:032019/04/01 政治 破案「咖」讚！新北警頒「破案咖」獎勵潮刑警 18:552019/04/01 政治 紐西蘭恐攻：槍管法案交國會表決 料一致通過 21:232019/04/01 政治 缺錢持菜刀恐嚇母 男遭起訴 04:102019/04/02 政治 影》「豬狗禽獸」說惹議 陳明通親上火線道歉 12:202019/04/02 政治 被質詢統戰 韓國瑜：自己嚇自己 13:102019/04/02 政治 工研院2019台灣固態光電國際研討會5月8日登場 17:452019/04/02 政治 議員質詢完遭恐嚇 韓怒說快報警 04:102019/04/03 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。