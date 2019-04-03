「合理質詢、拒絕恐嚇霸凌」高雄市議會民進黨團3日針對多位巿議員因為質詢高雄巿長韓國瑜，臉書即遭人留言恐嚇，甚至有「殺你全家」、「畜生」等字眼，要求警方1星期破案，警察局長李永癸表示，會在最短時間偵破。

巿警局長李永癸3日表示，對於鄭孟洳等議員發生的事，巿長非常重視，2日不僅嚴厲譴責，也要求成立專案小組，現已由科偵隊針對網路案件全力偵辦，並報請地檢署指揮，對於1周限期破案，他強調會在最短的時間偵破。

(中時 )