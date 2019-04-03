即將在本季結束後高掛球鞋退休的熱火巨星韋德，他在受訪時感性的表示，現在已經很難得真正享受打球的樂趣，這是一個讓人最難忘的賽季。

談到退休的念頭，韋德說，「從打籃球的角度來看，每位球員最想要的就是健康的身體，然後完整打完球季，爭取好表現，為球隊建功立業，但對我而言有些東西都已經超過了我的能力，目前最重要的是幫助年輕球員成長茁壯，帶領球隊闖進季後賽。」

(中時電子報)