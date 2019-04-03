行政院長蘇貞昌日前不滿假訊息流竄，點名國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，而NCC主委詹婷怡曾稱會在崗位上「戰到最後一刻」，昨卻突然請辭獲准，引發關注。對此，國民黨團今召開記者會，藍委曾銘宗直指詹婷怡並非主動請辭，而是遭清算鬥爭、被迫下台，要對行政院破壞獨立機關、干預獨立行使職權的粗暴行為，表達最嚴重的抗議。

國民黨團今召開「獨立機關已死！蘇貞昌蹂躪NCC，新聞劊子手換誰當？」記者會，藍委費鴻泰直批，蘇貞昌認為詹婷怡對媒體箝制不夠而惱羞成怒，先對中天重罰100萬，如今詹婷怡被迫離職，「敬告蘇貞昌，你是皇帝嗎？你是軍閥嗎？」連軍閥、皇帝都不敢箝制言論自由，蘇竟做這樣的事，「歷史會給你記下一筆，你會做台灣民主的罪人」。

藍委賴士葆則說，詹婷怡的去職，是道道地地、如假包換的政治干預，可見蘇貞昌的黑手、髒手伸進NCC。他接著說，如今蘇貞昌回鍋當院長，扮演新聞自由劊子手角色，未來的主委一定要禁得起各方檢驗，先去顏色化；不過，如今總統蔡英文選情危急，只有靠蘇揮大刀殘害新聞自由、製造寒蟬效應來獲取政治利益，讓台灣只剩「皇帝制」，「批評他就是假新聞，這是何等的悲哀」。

藍委柯志恩則諷，NCC已經變「髒兮兮」，如今在詹婷怡被請辭後，「髒兮兮」又變成「綠兮兮」，完全以「綠」的想法來作唯一依歸。且現今所謂「獨立機關」，從中選會、黨產會、促轉會到NCC，碩果僅存的只剩飛安會及公平會，行政院應將行政組織基本法中所謂「獨立」全都去掉。

她進一步說，詹婷怡在任期前被請辭，請問何「獨立」之有？清楚可見民進黨已啟動選舉步驟，任何假新聞、主委人事都是民進黨說了算，轉型正義不正義，獨立機關不獨立。她呼籲，強力希望詹婷怡秉持過去勇敢作為出面說清楚、講明白，到底受到怎樣壓力突然被請辭。

曾銘宗也表示，在民進黨執政下，3年來包含促轉會、中選會、NCC等單位一一淪陷，獨立機關全不見，到時候新聞自由、言論自由也不見，呼籲全民利用年底選舉睜大眼睛，一同制裁民進黨。

(中時 )