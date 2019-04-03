國民黨立委費鴻泰今天舉行記者會，指控跟他要競爭立委黨內初選的市議員王鴻薇，近期以剪接過的高雄市長韓國瑜電話錄音來拉票。費鴻泰說，這對他個人傷害事小，但對已經宣佈不幫任何人錄音的韓國瑜傷害事大，開這樣的記者會他很遺憾，並要求王鴻薇若有擅自剪接韓的錄音挪用來初選，應該主動退出初選。

費鴻泰指出，昨天他接獲地方上百人通報，王鴻薇正在用韓國瑜的電話錄音到處打電話拜票。然而，4月1日高雄市政府就發過聲明，韓國瑜不會替特定人選錄音助選，他昨晚也透過管道親自向韓國瑜辦公室主任確認，韓國瑜根本沒有這樣的錄音，顯然違反韓本人的意願。

費鴻泰懷疑，該電話錄音在「市長韓國瑜」的部分聽起來相當不正常，疑似經過剪接，他懷疑王鴻薇的電話錄音內容，其實是去年底九合一選舉，韓國瑜替她錄的電話錄音，而不是這次立委初選的，王鴻薇的做法，等於是讓韓之前發的聲明變成假的，傷害韓國瑜形象。

費鴻泰表示，他與王鴻薇系出同門，開這記者會內心很掙扎，搞到這地步很遺憾難過，但如果初選都要作弊，連做市議員的資格都沒有，怎麼有資格做立委呢？不僅違反黨紀，還可能觸犯《刑法》偽造文書，他希望黨中央介入調查，韓也應該澄清有無為王錄音，若是王擅自剪接，應該主動退出初選。

(中時 )