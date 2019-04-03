新北市府團隊3日穿上就職時的衣服，檢視100日施政成效。（葉德正攝）

新北市政府3日在市政會議發布新北市長侯友宜上任後百日施政成果，侯友宜表示，同仁非常辛苦，但辛苦沒有用，有沒有成效才是重點，除滿意度他更在乎不滿意的地方在哪；被問到給自己打幾分，侯友宜說，民眾不滿意，自己打幾分也沒用，要做出市民最期待的市政，讓他們在這安居樂業。

今日市政會議，各局處首長穿上剛上任時的服裝及球鞋，象徵不忘初衷，並以一棒接一棒的接力模式，報告這100天來的亮點成果，包括都更三箭、三安大執法、校園親子接送安全區、都更三箭、簡政便民、青春山海缐、北北基宜桃觀光旅遊大串連、招商突破1000億、工業區大變革等成果。

侯友宜說，一百天說長不長，說短不短，努力大家很辛苦，也做了很多，但他覺得不夠，還要更向上提升，團隊應該一致性、不分彼此，很多工作不能只靠單一局處，必須並肩作戰，用明天打敗今天，一天比一天還要好，身上穿著剛上任的服裝，做為也要跟服裝一樣。

侯友宜也強調，不要忘了當初對400萬市民的承諾，這承諾是永遠不能變的，他認為，新北市不需要很多的鎂光燈，不需要對立與衝突， 更不需要很多作秀，要的是一步一腳印把事情做出來。

被問到給自己打幾分，侯友宜說，民眾不滿意，自己打幾分也沒用，要繼續全力衝刺，做出市民最期待的市政工作，讓他們在這安居樂業。

(中時 )