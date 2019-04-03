台中市長盧秀燕上任到3日是第99天。實施台中市民免費參觀花博解決爭議，恢復老人健保補助也已籌措預算，力拼今年7月實施；她今年以「力拚經濟、整治空氣、推行文教」為施政主軸。空汙部分，強力要求中火四號機組除役；拼經濟部分，市府成立「台商專區」單一窗口鼓勵企業投資台中，巨大、車王電子等企業紛紛加碼投資；暑假舉辦全城「台中購物節」刺激城市消費，打造台中為購物時尚之都。

新聞局長吳皇昇說，盧市長上任後，今年元旦起實施台中市民免費、12歲以下孩童免費參觀花博，目前已突破600萬成功帶動花博周邊經濟。恢復老人健保補助受限於前市府未編列預算，盧市長檢討市府財政順利籌措預算7億2882萬餘元，4月份將提送市議會審議，通過後力拚今年7月上路。

盧市長首年施政以「力拚經濟、整治空氣、推行文教」為主軸。拚經濟部分，她上任不久即率團出訪，台中農會與香港中華出入口商會簽訂合作意向書，為台中農產開拓市場，更是六都首位出訪拚經濟的市長；副市長令狐榮達率團前往福建、浙江等地交流，促成農產觀光、郵輪包機多項共識，搭建平台全力讓台中「人進來、貨出去」，創造更多商機。

吳皇昇說，歷經20年無法突破困難的水湳國際會展中心，盧市長上任後排除困難加速推動，日前拍板定案正式開工，為前店、後廠、自由港的「台中富市3」願景揭開序幕，台中會展經濟指日可待。台中市也成功爭取「2020台灣燈會」主辦權，加上今年暑假將盛大舉辦全城「台中購物節」，祭出豪宅、名車等大獎，可望為台中帶來龐大的商機。

推行文教部分，例如巨蛋興建計畫已確定選址於14期重劃區，將兼具舉辦國際型運動賽事、藝文表演、展演與集會等多元運用功能。幼教政策方面，持續打造優質、平價、近便的友善托育環境，推動「公托公幼倍增計畫」，預估公幼今年將新增41班，擴增1151名招生人數。

吳皇昇強調，盧市長整體施政正加速進行中，無論是陽光政治、空氣環保，以及活水經濟等方面皆有初步成績和推動策略，市府團隊已逐步展現施政能量，有信心跟市民朋友一起共享未來的施政成果。

(中時 )