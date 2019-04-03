春暖花開賞櫻趣，鶯歌走走吧！老街逛陶瓷、嘗美味小吃，還能到鄰近的永吉公園賞櫻，花期自12月開始綻放至隔年4月，包含有垂櫻、台灣山櫻、八重櫻、河津櫻、富士櫻、吉野櫻以及墨染櫻等。

鶯歌永吉公園種植有許多種類櫻花，民眾賞花不用碰運氣。（新北市景觀處提供）

民眾賞花不用碰運氣，櫻花季期間的永吉公園可是接力開，整個春天NON-STOP！除了浪漫的櫻花外，區公所於今(108)年初新設3D立體彩繪步道，在炮仗花海中的彩繪步道如同童話故事場景，短短時間已成為IG打卡新熱點。

永吉公園3D彩繪短時間內已成為IG打卡新熱點。（新北市景觀處提供）

永吉公園的櫻花由里長及里內志工共同維護，104年新北市政府新闢公園時種下40株台灣山櫻，之後在里長的規劃下陸續種了200多株櫻花，花季時連綿綻放如花海，現今已成為著名賞櫻景點。除了櫻花外，永吉公園的最大特色便是一年四季皆有花可賞，從冬末起綻放的炮仗花，到春天的杜鵑，春末的紫藤與蒜香藤，夏季的美人樹，秋天的桂花與冬日的茶花，輪番為公園妝點多樣繽紛的風采！

鶯歌永吉公園為著名賞櫻景點，目前種植有200多株櫻花。（新北市景觀處提供）

逛完了永吉公園，還可以順道走一趟鶯歌陶瓷博物館，體驗DIY陶藝課程，用視覺與觸覺感受陶土的溫潤，製作獨一無二的陶製品，或是至鶯歌陶瓷老街採買物美價廉的杯盤花器等家飾。離老街不遠處還有著名的阿婆壽司，高CP值美食可千萬不要錯過。

(中時電子報)