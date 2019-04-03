矢口真里歌藝優異，上月剛推出新單曲。（豐華唱片提供）

藝人矢口真里去年3月與小她5歲、曾是「小王」的前男模結婚，3日清晨在她主持的「AbemaTV」直播節目中透露上月已赴沖繩在結婚1周年紀念日當天補辦了婚禮，並宣布懷胎喜事，預定今夏生產。

上月剛發行新單曲的矢口真里在節目一開頭先報告「已在3月底和親友在沖縄辦了婚禮」，她在沖繩待了1星期，結婚典禮當天是個好天氣，婚禮上媽媽的眼淚讓她激動，接著她說：「還有一件事要向各位報告，我現在懷有身孕，預定今年夏天生產。」

矢口真里在2011年與演員中村昌也結婚，卻在2013年5月發生不倫事件，據聞當時是小王的現任老公赴矢口家密會，被中村昌也當場捉姦在櫥，矢口真里矢口莫辯，夫妻當月立即離婚，原是電視人氣王的矢口真里消聲匿跡長達約1年5個月，而小王一直被媒體戲稱為「衣櫥男」；矢口繼續和他交往5年後，去年步上紅毯。

矢口真里在節目中表示：「謝謝他接受經歷過一次失敗婚姻的我，對他的家人，我心中充滿感謝。」對於老公，她坦言：「我這麼地幸福，但讓他吃了不少苦。」

(時報周刊)