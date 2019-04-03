前立法院長、國民黨初選總統擬參選人王金平。（圖/本報影音截圖）

【Live】工總投資千億座談 韓國瑜、王金平將同框

高雄市長韓國瑜今與前立法院長王金平，在工業總會千億座談會同框。王細數韓拚經濟政績，大表肯定。面對記者一針見血提問「內心是否是否想要韓幫自己爭大位？」王首度鬆口：「時機一到，一定是要拜託他的！」

要韓幫爭大位？王金平總算承認了！

王金平今出席工業總會座談會，表示自己曾與企業界有良好互動，在此契機下，也引來約一千億投資約定。自己與工信工程集團總裁潘俊榮，也相約要去拜會台塑集團總裁王文淵，看能否促成這些工商大老到高雄投資？而當天他們也都應允。

對於韓國瑜赴海外拚訂單的成績，王金平也大讚，這不僅帶給高雄發展契機，也為高雄帶來經濟活水，韓不僅充滿拚經濟的幹勁，也非常有實質進展，將來一定有很好的成果，能將高雄帶領成蓬勃的國際化都市；他也感謝韓國瑜如此拚勁首位高雄的發展！

現場記者一針見血提問：「你幫韓市長拚經濟，那你會希望他幫你爭大位嗎？」王回應：「還沒有跟他談這個問題。」記者鍥而不捨問：「昨天談了嗎？」王回應：「昨天還沒有。我們沒有談起選舉的事情。」

記者再次提問：「那有談起主席吳敦義要見面的事嗎？」王回應：「也沒有。因為他(指韓國瑜)到這裡停留的時間，大概是兩、三分鐘而已，跟大家打個招呼、敬一下酒，他就趕快要回議會去接受質詢了。」

記者最後放大絕，提問：「那你內心會想要跟他談一談嗎？」王金平總算鬆口認了：「呃……時機一到啦！時機一到，我要拜託你們大家都支持我啊！每一位我都要拜託你們支持，那何況是韓市長？所以時機一到，一定是要拜託他的！」

(中時電子報)