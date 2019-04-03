「樂學兒童、協力共學」為主題，發揮教師教學創意，聚焦同儕共學精神；採用合作闖關模式，引導學生合作學習，展現優質教育成效。（陳世宗翻攝）

教育局為能有效提升中市偏遠學校學生學習興趣與成效，首創「優質樂學翻轉學習」偏鄉大學區制，開展更寬廣的學習天空！（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為能有效提升中市偏遠學校學生學習興趣與成效，首創「優質樂學翻轉學習」偏鄉大學區制；教育局長楊振昇3日特別陪同東勢區成功、新成、石角等國小，聯盟團隊全校師生歡度溫馨「兒童節」；提供孩子們同儕共學的機會，提前歡度不一樣的兒童節。

教育局指出，石角國小是今年的地主學校，3校校長與教務主任們早在學年初便開始籌畫，在108年4月3日帶領孩子們體驗協力共學的兒童節，開展更寬廣的學習天空！

本次以「樂學兒童、協力共學」為主題，發揮教師教學創意，聚焦同儕共學精神，採用合作闖關模式，引導學生合作學習，展現優質教育成效，共推出：我的個性名片、認識新朋友、比扯鈴還要扯、木工遊具、我是超模、食力大挑戰、靈光一現、飛越障礙－空拍機飛行體驗、我是魅客－雷雕製作個人化商品、爆走氣球－遙控車戳氣球等十個關卡。

教育局表示，3校學生採混校混齡編組，孩子們透過與不同學校的同儕合作，依序挑戰豐富多元的關卡，體驗共聘老師融合不同專業所精心設計的跨域課程，期待在活動參與過程中能結交新朋友，為今年的兒童節創造美好的回憶，並相約明年再見。

教育局強調，此次3校聯盟「樂學兒童、協力共學」活動，讓專長教師展現自身專業，帶領孩子們體驗不同學習活動，更讓偏鄉兒童能在挑戰的過程中交流共學，為孩子們搭起學習的友誼橋樑！

(中時 )