「嚇死寶寶了」，今天早上9點52分，發生規模5.6有感地震，震央在台東縣延平鄉深度10公里，台東市區3級，過程搖晃不到10秒，許多人被嚇了一大跳。

地震的訊息馬上在臉書傳開來，陳姓婦人說「搖好久，終於知道蹲廁所，遇地震的無奈感」；另一位陳姓少女表示，她立刻衝到床上，因為她覺得死在床上是最幸福的事。不過也有民眾對地震覺得「無感」。

延平鄉長胡黃廣文說，當時正在辦公室上班，忽然一陣上下搖晃，確實有受到驚嚇，已在第一時間派員到各村了解有無災情，目前尚無災情回報。而根據台東縣消防局表示，截至目前沒有傳出任何災情。

由於高雄近年來幾乎沒有感受強烈的地震，今日上午的地震震度雖然只有2級，但高雄市區出現先上下、再左右的搖晃感，觸動不少高雄市民敏感的神經，根據中央氣象局地震預報數據顯示，高雄楠梓地區震度最高、達3級。

不少高雄市民表示，居住在10樓以上，搖晃的程度簡直讓人頭暈想吐。永安、大社、大寮地區的居民感受相當強烈，表示一開始地震時，建築物就因為地震拉扯，發出可怕的聲響。

高雄市區也明顯感受搖晃達1分鐘之久，不少在高樓層辦公室上班的民眾被突如其來的地震嚇到失控尖叫，開車的民眾也能感受到車身明顯搖晃。網友ever25520表示，睡得像豬的他都被搖醒。

而在屏東地區， 地牛翻身數十秒，屏東縣最大震度來到4級，位在三地門鄉；瑪家3級、九如3級、新埤3級、屏東市2級、獅子鄉2級、恆春2級、鵝鑾鼻2級、小琉球2級、春日鄉1級、墾丁1級。屏縣消防局指出，轄區包括核三廠、牡丹水庫及海生館等地，都無災情傳出。

(中時 )