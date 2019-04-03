大陸農業農村部新聞辦公室2日發布，新疆維吾爾自治區巴音郭楞州和碩縣查堵一起牛O型口蹄疫疫情，共撲殺66頭發病牛和同群牛。

農業農村部2日接到大陸動物疫病預防控制中心報告，和碩縣動物衛生監督檢查站查堵一車牛，經國家口蹄疫參考實驗室檢測確認，為O型口蹄疫病毒核酸陽性；該車共運載牛66頭，其中11頭有臨床症狀，無死亡。

農業農村部稱，疫情發生後，當地按照有關預案和防治技術規範要求，切實做好疫情處置工作，已撲殺66頭發病牛和同群牛，全部病死和撲殺牛均已無害化處理，並進行全面徹底消毒。

(旺報 )