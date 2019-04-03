撲殺66頭牛 新疆和碩爆發牛O型口蹄疫 11:162019/04/03 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸農業農村部新聞辦公室2日發布，新疆維吾爾自治區巴音郭楞州和碩縣查堵一起牛O型口蹄疫疫情，共撲殺66頭發病牛和同群牛。 農業農村部2日接到大陸動物疫病預防控制中心報告，和碩縣動物衛生監督檢查站查堵一車牛，經國家口蹄疫參考實驗室檢測確認，為O型口蹄疫病毒核酸陽性；該車共運載牛66頭，其中11頭有臨床症狀，無死亡。 農業農村部稱，疫情發生後，當地按照有關預案和防治技術規範要求，切實做好疫情處置工作，已撲殺66頭發病牛和同群牛，全部病死和撲殺牛均已無害化處理，並進行全面徹底消毒。 (旺報 ) #口蹄疫 #農業 #農村 #疫情 #和碩 也許您會感興趣 推薦閱讀 微評 農村小確幸 04:092019/03/30 兩岸 新北創設有機行銷智能中心 01:302019/03/30 兩岸 口蹄疫折騰22年台惡夢未醒 04:092019/03/31 兩岸 非洲豬瘟無疫苗 比口蹄疫更凶險 04:092019/03/31 兩岸 防堵非洲豬瘟 海巡署擋第一關 04:092019/03/31 兩岸 台灣畜牧業 禁不起二度疫病風暴 04:092019/03/31 兩岸 河南開通 首個5G醫療農村試點 12:182019/03/31 兩岸 台灣智慧農業週 9月26日登場 04:102019/04/01 兩岸 《電腦設備》和碩殖息率約6.5％，法人喊上58元 09:262019/04/01 兩岸 陸遼寧省H5N1禽流感 新疆出現口蹄疫 12:052019/04/02 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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