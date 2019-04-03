A closer look at the Brandon Nimmo HBP: pic.twitter.com/xuOR1409lb — SNY (@SNYtv) 2019年4月3日

本季從牛棚出發的馬林隊台灣左投陳偉殷，今天在與大都會隊一戰於6局上登板中繼，完成2局投球任務，飆出2次三振，可惜因為一次改判而掉分，最終馬林魚5：6小輸大都會。

馬林魚先發投手厄瑞納（Jose Urena）1局上就狂失5分，使得球隊陷入落後，雖然接下來3個半局厄瑞納都沒再掉分，還是在投完4局後就被換下，5局上由金利（Tyler Kinley）接替投球，6局上再換陳偉殷。

殷仔面對第1位打者尼莫（Brandon Nimmo）先投出保送，跟著連續解決3位打者；7局上陳偉殷繼續投球，被連敲2支安打，形成一、二壘有人，隨後他投出個人本季第1次三振，再讓打者敲出滾地球，再製造一個出局數，不過也讓大都會形成一、三壘有人得分機會。

跟著陳偉殷對大都會戴維斯（J.D. Davis）投出保送、形成滿壘，下一棒又面對尼莫，投打僵持到2好3壞滿球數，陳偉殷投出速球對決，尼莫嚐試揮棒，球打在球棒和手指之間，原本主審判界外球，不過曾打過中職統一獅隊的大都會總教練米奇（Mickey Callaway）提出挑戰，主審改判為觸身球，大都會因此擠回一分。

雖然因觸身球失分，陳偉殷調整心情繼續面對下一名打者，以三振結束這個半局。殷仔這次中繼總共投了50球，其中30個好球，被敲2安打、各有2次三振及保送，失1分，自責分率為4.50。

(中時電子報)