網紅貴婦奈奈與老公黃博健吸金10億潛逃加拿大。貴婦奈奈曾表示自己一直是個租屋族，笑稱最大的興趣就是搬家！還分享了自己只租不買的4大理由。但現在檢調查出，貴婦奈奈及夫家在台北擁有5戶豪宅，其中青川富御有3戶，琉森花園2戶，總市價超過4億元。

過去貴婦奈奈表示，10年來租過8坪、10坪、25坪的房子，後來與丈夫在南港軟體園區附近的挑高新房租屋，樓中樓的50坪大豪宅，附有雙車位，月租8萬元，讓貴婦奈奈直呼划算，「要買這樣的豪宅，得不吃不喝到50歲，才有可能存到頭期款。」

同時，她也提出自己不花大錢買房的4大理由，好建商的房子比較貴，住一段時間才知道有無漏水、壁癌；風水一直變；千金買屋、萬金買鄰，遇到怪鄰居就毀了；遇上天災人禍，房子沒了卻得繼續被貸款套牢。現在卻被檢調查出擁有5棟豪宅，這些理由如今看來就只是瞎扯蛋。

《鏡周刊》報導，檢調發現貴婦奈奈及夫家在台北內湖重劃區有5戶豪宅，總市價超過4億元。因此檢調懷疑，貴婦奈奈不斷放出只租不買的言論，現在看來都是為了隱匿吸金不法所得，刻意放出來的假消息。

(中時電子報)