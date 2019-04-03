「落實選修」、「增置員額」，12年國教課綱8月1日起實施，教育團體及多位朝野立委今天召開記者會指出，新課綱在高中職階段特別強調多元選修及分組教學，但現在卻面臨師資不夠的問題，如果教育部不調整到每班3個教師，「12年國教就是玩假的」。

教育部國教署人事室科長劉瑞菊回應，單單國立高中職要調整到每班3個教師員額，就要增加2000個教師，一年經費要16億元。增加高中職教師員額的議題，去年討論過，各縣市擔心增加財政負擔，都反對。不過教育部將重啟討論，分3年達成目標可列入考慮方向之一。

全國教育產業總工會、全國高級中等學校教育產業工會今天召開「落實108多元選修課綱精神，增加高中職教師員額」記者會，國民黨立委柯志恩、蔣乃辛、陳學聖、林奕華均出席表示支持，民進黨立委許智傑也派代表與會肯定這樣的主張。

目前高中職教師員額編制，普通高中每班2.25人、高職商業家事類科2.5人、工農海事類科3人。他們要求教育部，將高中職每班教師員額調整到每班3人，且從今年8月起就應開始實施。

全教產理事長黃耀南表示，108課綱在高中職階段強調「多元選修」，且包括國英數等一般科目都可以分組教學，因此需要的教師員額絕非目前學校所能負擔。如果不增加教師員額，預估未來每位高中職教師平均每周要超鐘點3、4節課，甚至有老師要超兼10節課以上，負擔非常重。

全中教秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉說，因應12年國教課綱上路，去年國中每班教師員額已從2人調高到2.2人，而高中職增加的選修學分及分組課程遠遠超過國中，若還停留在每班教師員額編制平均在2.25人，實在不合理，如果不調高到3人，多元選修及分組教學推不動，代表「12年國教課綱是玩假的」。

蔣乃辛則說，去年立法院審政府108年總預算時，通過一個主決議，要求將高中職教師員額提高到每班2.8人到3人間，但教育部到現在都沒有善意回應，「這不是藐視立法院，而是藐視孩子」。

(中時 )