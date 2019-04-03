7旬婦疑想不開 跳基隆港輕生 11:202019/04/03 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今（3）日上午7時許，海洋廣場旁的海面上，被發現有名7旬婦載浮載沉。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（3）日上午7時許，基隆市消防局接獲民眾報案，發現基隆港海洋廣場海面上，有人浮在水面上，消防局立即通知仁愛、信二分隊共出動2部消防車、1部器材車、2部救護車，並通報港警，在東岸將70歲蘇姓婦人救起後，發現蘇婦失去呼吸心跳，並看到一旁留有2只皮箱，不排除蘇婦是輕生尋短，目前已將蘇婦送往基隆長庚醫院搶救，並已通知家屬。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #消防局 #基隆港 #輕生 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣經產婦急產 消防員化身產婆接生 13:042019/03/30 社會 爸爸載小孩看醫生 疑癲癇發作自撞全家人送醫 09:232019/03/31 社會 KTV飆歌越唱越憂鬱 3年輕人相約賓館自殺 11:012019/03/31 社會 北市內湖民宅火警 無人受傷 11:432019/03/31 社會 累癱!清明還沒到 這縣市2天就傳45起火警 23:192019/03/31 社會 唱歌難解心裡苦 3人燒炭輕生 04:102019/04/01 社會 巴黎台灣留學生驚傳宿舍內輕生 室友嚇見吊床邊 07:552019/04/02 社會 台中科大25歲女子墜樓 無生命跡象 15:112019/04/02 社會 婦人留言輕生 警鬼門關前搶人 18:092019/04/02 社會 清明掃墓別變成燒墓 南市消防勤宣導 18:562019/04/02 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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