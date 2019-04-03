今（3）日上午7時許，基隆市消防局接獲民眾報案，發現基隆港海洋廣場海面上，有人浮在水面上，消防局立即通知仁愛、信二分隊共出動2部消防車、1部器材車、2部救護車，並通報港警，在東岸將70歲蘇姓婦人救起後，發現蘇婦失去呼吸心跳，並看到一旁留有2只皮箱，不排除蘇婦是輕生尋短，目前已將蘇婦送往基隆長庚醫院搶救，並已通知家屬。

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