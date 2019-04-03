桃園彩色海芋季登場，警方加強交通管制。(警方提供)

桃園彩色海芋季登場，警方加強交通管制。(警方提供)

「2019桃園彩色海芋季」將於4月4日起至21日，在大園溪海休閒農業區登場，活動首日遇上清明節連續假期，預估將吸引大量民眾前往欣賞美麗的花海，大園警分局為維護展區周邊道路交通秩序，將加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並實施海芋季期間交通管制措施，另視現場交通狀況機動調整管制時間及範圍。

大園警方表示，今年的桃園彩色海芋季展期共18天，橫跨3個週末假日，其中4月4日至7日為清明節連續假期，預估湧入大量人、車潮，為避免造成現場交通壅塞，警方將於例假日及清明節4天連假的上午7點至晚上6點，針對「和平西路與聖德北路口」、「和平西路與崙后路口」、「田溪路與華興路口」、「田溪路與平成路口」、「月桃路與聖德北路口」等5個路口實施交通管制措施，管制期間僅限持有效通行證車輛、接駁專車、救護車通行。

提醒賞花民眾，因附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具，相關乘車資訊可至桃園彩色海芋季官方網站查詢，另請駕駛人遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

(中時 )