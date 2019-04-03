許多人認為，碳水化合物容易讓人肥胖，因此在飲食上會盡量避開攝取，但根據英國《獨立報》的報導，若是碳水化合物攝取量不足，也會對人體產生不少的副作用。澳洲營養專家Susie Burrell就在他的網站上指出，身體如果出現以下5種現象就代表碳水化合物攝取過少。

1.新陳代謝效果差

很多人減肥會盡量不攝取碳水化合物，但事實上碳水化合物能有效的維持身體新陳代謝。Susie Burrell解釋，如果每天攝取的碳水化合物少於80克，卻又大量的運動，身體裡的碳水化合物會不足以幫助代謝掉脂肪，且新陳代謝的速度還會隨時間變得越來越慢。

2.容易感到疲倦

身體感到疲倦可能是碳水化合物攝取不足的關鍵警訊。Susie Burrell補充，波動的血糖值會造成頭痛、注意力不集中以及昏昏欲睡的狀況。

3.對甜食的渴望

Susie Burrell指出，如果飯後仍渴望甜食，這代表飲食中未平衡到碳水化合物和蛋白質的含量，因而無法產生飽足感而感到飢餓。

4.消化的問題

富含碳水化合物的食物通常也都含有豐富的膳食纖維，可幫助腸道蠕動。Susie Burrell就補充，當你的腸道習慣了這些食物卻又突然得不到足夠的膳食纖維，這會影響到腸胃消化的時間。

5.口臭

很多人不知道，碳水化合物攝取不足也會影響到口氣問題。Susie Burrell表示，碳水化合物的攝取量降低後，身體會產生酮來提給供肝臟和大腦。酮具有一種非常明顯的氣味，而其中一些酮會通過唾液釋放出來。

(中時電子報)