美國之音今天報導，在大陸軍機越過台海中線引發國際高度關注之際，美國國會再度以提出決議案方式表態支援台灣，眾議院兩黨議員追隨參議院的做法重申美國對台灣的承諾。

報導稱，4月10日是《台灣關係法》立法40周年，繼3月26日參議院共和、民主黨兩黨多位參議員提出《台灣保證法》之後，4月1日眾議院議員也提出跨黨派支持台灣決議案，一是重申美國對台承諾與落實《台灣關係法》決議案；另一是呼應參議院版本的《台灣保證法》決議案。

眾議院外委會資深共和黨議員麥考爾(Michael McCaul, R-TX)及外委會主席民主黨英格爾(Eliot Engel, D-NY)2日聲明，眾議院兩黨議員在《台灣關係法》40周年前夕提出兩個跨黨派法案，目的是要深化美台關係，這個關係建立在雙方共用價值，包括民主、對人權的尊重、開放的經濟市場及人文交流。

英格爾說，與麥考爾共同提出的法案就是要清楚表明：美國在《台灣關係法》及六項保證下對台灣的承諾，今天依然與40年前一樣的堅固。

H.Res.273號決議案旨在重新確認美國對台承諾並落實《台灣關係法》，由眾院外委會領導層4位議員共同提出，包括主席英格爾、麥考爾、民主黨的亞太小組主席舍爾曼(Brad Sherman, D-CA)及資深共和黨議員約霍(Ted Yoho)。

H.Res.2002號「2019年台灣保證法」由麥考爾提出，內容包括：台灣是美國自由開放印太戰略重要夥伴，美國支持台灣持續追求不對稱能力及概念，並敦促台灣增加國防開支以充分提供防衛戰略資源」、美國支持定期對台軍售、依據美台貿易投資框架協定展開以雙邊自由貿易協定的會談、協助台灣有意義參與國際組等。

對與美國國會參、眾兩院最近相繼提出支持台灣的法案，中共黨媒《環球時報》2日社評說，雖然美國國會動作很多，不過一旦台海博弈走向軍事領域，「那些議案就全失去了意義」，對於一些「美國激進人士」主張賣給台灣更先進的飛機，社評稱，「這些更是打破台海現狀的危險行動」，大陸會採取更嚴厲的反制手段，而且美國也不要高估台灣軍隊的忠誠，「賣給台灣的先進軍事技術早晚都會落到大陸的手中」。

(中時 )