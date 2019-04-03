桃園市中壢警方，2日晚間巡邏時，發現路邊1名老婦人，因資源回收的拖車輪胎軸斷裂蹲坐路邊，員警熱心立即代為聯繫家人，順利化解老婦困難。

龍興派出所所長蔡佳男與警員張菀芹，2日巡邏行經龍岡、健行路口時，發現一名老婦人呆坐於道路上表情鬱悶，蔡張等2員見狀後立即趨前關心，原來該75歲鄧老婦人用來資源回收的拖車輪胎軸斷裂無法推動，辛苦了一整晚卻不能回家，加上又沒帶手機求助無援。

警方當下立即以自身電話聯繫其家人前來協助，在等候其家人前來時，員警也為老婦人戴上反光手環，並向婦人表示夜間行走於馬路上又拖行資源回收車，如經過昏暗路段時相當難以被車輛駕駛察覺，會有很大的交通事故風險，應配戴能加強夜間能見度的配件，婦人兒子趕到現場，對於警方貼心服務感謝不已。

中壢警分局呼籲民眾，清晨及傍晚是交通事故易造成嚴重傷亡的時段，如家中有清晨及或傍晚出門運動習慣的長輩，建議至體育場或是學校公園運動，也請提醒家人天色昏暗能見度差務必要行走於人行道上，且穿著亮色或反光衣物提高能見度，以維護自身安全，避免交通事故發生。

(中時 )