正在給弟弟換衣服,門外傳來Tony哥驚喜的聲音說:這罐是什麼?是幫Olie量身訂做的嗎? 滿頭問號走出房間,看到他指著櫃子上的沐浴油。我說:「那是買給小孩泡澡用的。」Tony持續不解:「哦。。買的??但它瓶子上怎麼寫了給Baby Olie??」 查了字典才發現,原來Olie的拼音在丹麥文中是油的意思,然後我們邊大笑邊擔心是否給弟弟取了一個太油的名字🙃 #以後無法撩丹麥來的妹妹 #小姐妳好我是油 #但我們有機又低敏優秀哦😆 #還有很好摸的球球下巴 #因為家有敏兒 #遠離過敏原和環境賀爾蒙是每天必要細心做的功課啊💪 #尤其覺得洗護品成份其實就跟食安一樣重要 #以前念書都沒當媽媽這麼認真😶