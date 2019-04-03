台中花博進入倒數階段，高雄市長韓國瑜將於7日來台中參觀花博，下星期一桃園市長鄭文燦及彰化縣長王惠美，將帶領縣市府團隊到台中參觀花博。台中市長盧秀燕3日說，她與韓國瑜是同一期的好朋友，只要是直轄市長到台中市，不管藍綠、甚麼政黨，她都會親自迎接。

盧秀燕今天出席國際青商會幹部拜會行程後受訪表示，韓國瑜這星期天要來台中參觀花博，之前有台北市長柯文哲來看台中花博，黃偉哲市長團隊也來，只是他那天臨時有狀況本人不能來，但他的市政團隊有來，已有兩個直轄市來了。

盧秀燕說，「我們下個禮拜會十分忙碌，因為花博已進入倒數階段，剩20天左右。這個盛會很快就要結束，我想這段期間熱誠邀請這些關心台中發展的政治人物來看花博；一方面我們熱誠的招待，第二他們也等於是在免費替花博行銷。所以，我會盡好東道主責任，替台中市民好好的歡迎這些縣市團隊。」

媒體針對外界傳說，民進黨狂打韓國瑜，讓韓的聲勢不墜，其實是打如意算盤，希望對決韓國瑜，因為認為韓國瑜基層扎根不夠，兩岸立場也有質疑，加上帶職參選批評，詢問盧秀燕的看法？

盧秀燕表示，「因韓國瑜現在是總統候選人聲望、呼聲最高的。我想基於競選，民進黨一定無所不用其極的攻擊他，這是可想而知的。不過我相信人民的眼睛是雪亮的、是有智慧可以判斷，所以我覺得韓市長為台灣為高雄這樣拚經濟，我想他們的市民都很有感受，活化了高雄。我相信這樣的批評或是無謂的指責，韓市長是禁得起考驗的。」

媒體詢問盧秀燕針對NCC主委詹婷怡臉書宣布請辭的看法？她說「我覺得一個會維護新聞自由、言論自由的主委請辭，人民看在眼裡。對於民進黨政府這樣打壓新聞自由、言論自由，自有公評。詹主委的確是新聞專業，過去對於新聞自由言論自由的維護相當用心，可是『不合上意』就『被請辭』。」

盧秀燕強調，未來我們很多部會首長會不會就像以前的中選會「東廠」這樣的角色成為「打手」？民進黨中央的打手，打壓人民的言論自由打壓人民的民主，她個人滿憂心的。

(中時 )