中研院生物醫學科學研究所助研究員胡哲銘研究團隊最新研究發現，在細胞中注入狀似果凍的水凝膠（PEG）後變成「果凍細胞」，可以在細胞死亡時保存細胞膜上蛋白質、醣類等生物活性，有助於幹細胞研究、免疫治療及病毒檢測技術研發，研究成果於3月5日刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊，並已申請多國專利。

一般而言，細胞膜界面複雜且脆弱，當細胞死亡後，細胞骨架網絡的分解，會破壞細胞質與細胞膜中的支撐，進而導致膜破裂和崩解。過往許多研究若要保留細胞物質活性，得經過繁瑣的步驟，而且也不盡然能完整保存。胡哲銘則表示，此研究突破了細胞骨架網絡會被分解與破壞的先天限制。

胡哲銘研究團隊開發出一種新技術，透過水凝膠化細胞來保持細胞膜的流動性與細胞膜介面活性，藉此保存細胞膜的生物特性長達30天以上，活性不減且具高度穩定性。

胡哲銘說，水凝膠細胞質地類似果凍，也可稱為「果凍細胞」，不僅能保持細胞膜脂類的排列順序和細胞膜蛋白質移動性，也能維持細胞表面受體與病毒抗原之交互作用。

研究團隊以實驗抗原呈現細胞（antigen-presenting cells, APC）為研究標的，將水凝膠注入抗原呈現細胞，再與T淋巴細胞結合。實驗結果顯示，成為果凍細胞的抗原呈現細胞，能有效促進T淋巴細胞的增生，有助免疫治療和病毒檢測的研發。

果凍細胞的生產過程相對簡易，研究團隊先將活細胞冷凍並解凍，使細胞表面暫時產生細小穿孔，之後將活細胞浸泡於水凝膠製劑中，讓片段水膠可以滲入細胞。接著照射UV燈，進行光活化之化學反應，使其片段合成水凝膠聚合物，取代自然的細胞骨架網絡，維持原本細胞外型。

胡哲銘提到，細胞內注入水凝膠是突破性的新技術，通用於生物膜研究和生物醫學上構建人工細胞的細胞固定方法，將來可望應用於各種細胞膜所產生之交互作用引發的生物功能調控。

中研院表示，此研究由「中研院前瞻計畫」支持，共同第一作者為胡哲銘實驗室成員林榮辰、簡禎瑩、林志隆，通訊作者為胡哲銘。研究團隊成員包括姚秉瑜、陳婉宜、劉玉涵、陳睿怡、陳薇雅，與台灣大學獸醫學系副教授陳慧文及台大獸醫系學生方紫珣、李諾諾。

(旺報 )