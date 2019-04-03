為鼓勵航空公司開闢與飛航新南向國家航線，交通部民航局去年起實施降落費減收20％優惠，為期1年。民航局今表示，新南向國家航線降落費減收、花東機場國際航線降落費免收等優惠，確定再延長1年。

民航局指出，花東地區於去年花蓮震災發生後，自2月7日起實施國際航線免收降落費優惠；飛航新南向國家航線減收20％，則是鼓勵航空公司開闢航線。

民航局表示，新南向國家航線減收降落費優惠實施後，去年相關航線較前年增加了2336架次，成長34％，旅客人數亦較前一年度增加37萬5312人次，成長40％。花東機場國際航線免收降落費優惠實施後，今年亦有業者新闢航線，民航局評估後，決定延長優惠，相關法制作業於本月1日完成，並由交通部公告。

新南向國家包含東協10國（新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、柬埔寨、緬甸、汶萊、寮國）、南亞6國（印度、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾、不丹）、澳大利亞以及紐西蘭等18國。

(中時 )