高檢署調查前桃園地檢署檢察長彭坤業案，認定彭接受國安會首席諮詢委員邱太三請託關說。邱昨晚發表聲明表達嚴正抗議，並表示已向蔡總統報告，且願意辭職接受調查。對此，台北市議員羅智強則怒「蔡英文，你給我滾出來說話！」

對於邱太三請辭，羅智強在臉書直言，少玩那一套「棄車保帥」的障眼法！他說請辭是當然，邱太三丟盡司法的臉，「還有臉不滾嗎？」但羅說請辭的同時，請交待清楚，是哪個「他人」，向邱提到這個「個案」，才讓他這麼賣面子去幫這個神通廣大、叫得動前法務部長、蔡英文國安會首席諮委，去關説司法？

「我不僅是替國人要你説清楚講明白，也是替民進黨要你説清楚講明白」。羅智強說現在的民進黨，還有誰有這個面子，請得起邱太三去關說司法，並且讓邱太三到現在都還保護他的身分？他說邱若不講，大家會猜，是不是給你「司改職責」的蔡英文？大家會猜，是不是民進黨內其他的大老天王？會讓陳菊、蘇貞昌、謝長廷等一干人等跳進黃河也洗不清，讓整個民進黨都成為關説的司法共犯！

羅智強直言，若邱不講，國人也只能要被邱指證，説給邱「司改職責」的蔡英文「踹共！」請蔡英文告訴大家，那個「他人」是不是她，「如果不是妳，是誰？」

(中時電子報)