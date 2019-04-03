前行政院長賴清德投入民進黨總統初選後，傳出黨內已開始醞釀召開臨時全代會，動用「霸王條款」終止初選，藉此促成「蔡賴配」。對此，多次表態支持蔡英文總統的立法院副院長蔡其昌今天表示，民進黨的制度沒有保證連任者可以優先，但地方黨部主委若要提案召開臨全會徵召蔡英文，這也是民進黨的制度。

民進黨總統初選辦法規定，黨中央將先透過協調小組了解蔡英文、賴清德是否有任何一方願意退讓，或是彼此是否有搭配合作參選的可能；一旦沒交集，則將以民調決勝負。為避免蔡、賴兩軍對撞，傳出部分地方黨部正打算動用「霸王條款」，串聯5個地方黨部決議召開臨時黨代表大會，進而在會中決議推出「蔡賴配」，直接將賴清德掃出戰場。對此傳聞，民進黨主席卓榮泰日前也證實黨內確實有人在醞釀召開臨時全代會。

對此，蔡其昌今天接受廣播專訪時被問到，總統府秘書長陳菊等民進黨新潮流系的人都紛紛表態支持蔡英文連任，這是否代表同屬新潮流的賴清德「做人失敗」？蔡其昌說，他說，如果蔡英文是因為貪污舞弊，大家自然會挑戰他，但去年民進黨在九合一大敗後，蔡英文馬上做出調整，並且任命蘇貞昌擔任行政院長，快速的讓政策接地氣，因此，他覺得「英賴配」很好。

主持人一度詢問，如果民進黨最後真的決議暫停初選，並且透過臨全會提名蔡英文，民進黨會不會垮掉？面對質疑，蔡其昌反問，很多支持蔡英文的人也都認為為什麼民進黨要換掉蔡英文，只是因為民進黨的制度沒有保證連任者可以優先被提名，因此，地方黨部主委若要提案召開臨全會徵召蔡英文，這也是民進黨的制度。

但主持人仍憂心地說，身邊朋友都說如果民進黨這樣做就會垮掉，蔡其昌仍持續表態挺蔡英文強調，很難評估這個動作在政治上的效應是什麼，「我認為會有很大衝期」。不過，民進黨的制度沒有保障蔡英文可以連任優先，同時也保障大家可以提案。

與蔡其昌一塊接受專訪的英派綠委林靜儀也說，黨中央當然有把事情緩衝下來的態度，但依照民進黨的制度，地方黨部有權利可以提出（指召開臨全會）。

(中時 )