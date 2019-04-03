哈波（Bryce Harper）去年底拒絕國民續約，上月以13年3.3億美元的創紀錄合約投奔費城人，今日首次以對手的身分重返老東家球場，對戰前隊友薛爾瑟（Max Scherzer），前兩打數都遭到三振，不過隨即補上兩支安打和一發兩分全壘打，毫不留情棒打老東家。

哈波在滿場噓聲中站上打擊區，前兩打數都被國民隊王牌投手薛爾瑟賞了三振，讓全場國民球迷歡聲雷動，不過隨後就用手中的棒子證明自己的身價。在第8局面對國民後援投手海利克生（Jeremy Hellickson）打出一發458英呎的超大號兩分全壘打，讓外野的費城人球迷熱血沸騰，也幫助球隊再下一城，以8比2領先。

哈波在國民主場敲安後非常興奮。（路透）

今天哈波面對薛爾瑟，前兩打數都收到一張老K，直到第3次對決才從前隊友手中敲出右外野深遠的二壘安打，站在二壘壘包的哈波也興奮地振臂歡呼和隊友慶祝，對於終於在老東家球場打出安打，哈波顯得相當興奮。

今天哈波棒打老東家，5打數3安打，包含1支兩分全壘打，打擊率上升至4成29，幫助費城人以8比2擊敗國民，自1915年以來首次開季4連勝。

(中時電子報)